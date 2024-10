Ilmar Raag: Vene kodanike valimisõigus tuleb peatada

«Tegemist on Eesti julgeoleku seisukohalt äärmiselt olulise küsimusega. Vene Föderatsiooni tegevus on Eesti ja kogu läänemaailma suhtes varjamatult vaenulik. Venemaa on tunginud kallale vabale ja iseseisvale riigile ning seab järjepidevalt kahtluse alla Eesti ja teiste naaberriikide omariikluse,» ütles Parempoolsete volikogu juht Ilmar Raag, kes on Vene sissetungi ajal regulaarselt Ukrainat külastanud.