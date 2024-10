Kaubandus-tööstuskoda ministrile: bürokraatia vähendamiseks tuleb vähendada õigusloome mahtu

Kaubandus-tööstukoda saatiski ministrile pöördumise, milles andis teada, et Eesti asub olukorras, kus õigusloome suure mahu tõttu ei jõua ametnikud piisavalt kiiresti ja piisava hea kvaliteediga seaduseelnõusid ja mõjuanalüüse koostada ning teiselt poolt on suur õigusloome maht kurnav ka huvigruppide jaoks, rääkimata õiguse adressaatidest.

Kimp lahendusi

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts tõi kirjas Pakostale välja, et kui näiteks kümme aastat tagasi küsiti neilt igal aastal arvamust sajakonna ettevõtluskeskkonda puudutava õigusakti eelnõu kohta, siis viimastel aastatel on see number olnud juba kaks korda suurem.

«Selle probleemi kõige efektiivsemaks lahenduseks on õigusloome mahu vähendamine. See aitab hoiduda ülereguleerimisest ning paljudel juhtudel vähendada ka hilisemat uute normide täitmise ja järelevalvega kaasnevat koormust ja kulu nii avalikule sektorile kui ka erasektorile,» kirjutas Palts.

Palts tõi välja, et nad näevad ühe olulise õigusloome protsessi osana jätkuvalt seda, et enne seaduseelnõu koostamist tuleb teha väljatöötamiskavatsus, milles on kirjas lahendamist vajav probleem, alternatiivid probleemi lahendamiseks ja nende mõjud. «Väljatöötamiskavatsusele laekuva tagasiside pealt saab hinnata ja otsustada, kas võimalik probleem on olemas ja seda nähakse sarnaselt ning otsustada, milline võiks olla võimalik lahendus,» kirjutas peadirektor ministrile.