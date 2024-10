Puuetega inimeste esindusorganisatsioonil oli vastutuskindlustusseaduse rakendusaktide kohta küsimusi

EPIK edastas, et neil pole teavet patsiendiohutusjuhtumite klassifikatsiooni loetelu kohta – millised klassifikaatorid valiti.

Nad tõid välja, et patsiendiohutuse andmekogu põhimääruse eelnõu seletuskiri märgib, et terviseametil kui andmekogu vastutaval töötlejal on kohustus esitada vähemalt kord aastas üldistatud statistikat patsiendiohutusjuhtumite kohta. Samas puudub täpsustus, kellele vastav teave esitada tuleb.

«Lisame, et patsiendi vaatest on oluline, et vastav teave avaldatakse terviseameti kodulehel, kuna siis on teave igale huvitatule kättesaadav,» kirjutab koda tagasisides.

Koda märgib, et uue süsteemi peamine lähtekoht on märkamine ja õppimine, mistõttu on ka mõistetavad piirangud teabe edastamisel patsiendile.

«Vaatamata eeltoodule tekib aga küsimus, kas üldse ja millal on patsiendil võimalik saada patsiendiohutusjuhtumiga seonduvat teavet.»

Samas lubab isikuandmete kaitse seadus isikul tutvuda tema kohta kogutud andmetega. Lisaks paneb võlaõigusseadus tervishoiuteenuse osutajale kohustuse teavitada patsienti läbivaatuse tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest, pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest. Patsiendi soovil peab tervishoiuteenuse osutaja esitama nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Ometi sedastab patsiendiohutusjuhtumite asutusesisese dokumenteerimise eelnõu seletuskiri, et dokumentatsioonile pääseb juurde üksnes tervishoiuteenuse osutaja ning kriminaalmenetluse korral ka uurimisorgan.

«Küsime eelneva pinnal täiendavalt, kas ja millisel juhul laieneks õigus või võimalus dokumentidega tutvumiseks patsiendile,» edastab koda.