Michal riigikaitsekursustel: Venemaalt tuleva ohu ohjeldamiseks peame tegema õigeid valikuid

Peaministri sõnul on Venemaal alati olnud piisavalt võimeid, et naabritele sõjalist survet avaldada ning sellega kujutab ta Eestile reaalset ja pikaajalist ohtu. Eesti eesmärk peab tema sõnul olema tagada, et Venemaal ei tekiks kunagi tahet Balti riike rünnata. «Selle eelduseks on Venemaa kaotus sõjas, mille ta Ukraina vastu algatas, tugev NATO kollektiivkaitse ja tihe koostöö liitlastega, Eesti iseseisva kaitsevõime hoidmine ja arendamine, ja mitte-sõjalise riigikaitse tugevdamine,» sõnas ta.