Zelenskõi sõnul saadab Põhja-Korea sõdureid Vene armeesse

«Me näeme kasvavat liitu Venemaa ja režiimide vahel nagu Põhja-Korea,» ütles Zelenskõi oma õhtukõnes.

«See ei ole enam ainult relvade andmine. See on tegelikult inimeste saatmine Põhja-Koreast okupantide invasioonivägedesse,» ütles president.

Zelenskõi sõnul tuleb sellistes tingimustes arendada suhteid Ukraina ja liitlaste vahel ning rindele on vaja rohkem toetust.

«Kui me räägime Ukrainale suuremate kaugmaavõimekuste andmisest ja meie vägede otsustavamatest varudest, siis ei ole see ainult sõjavarustuse nimekiri. See puudutab ühtlasi surve suurendamist agressorile ja see on veelgi suurema sõja ärahoidmine,» jätkas president.

«Tõelise rahu saab saavutada ainult jõuga ja terve järgmine nädal on pühendatud sellele, et töötame koos partneritega selle jõu nimel. Meie ja partnerite meeskonnad töötavad. Me loodame tugevalt õigeaegsele otsuste tegemisele,» rääkis Zelenskõi.

«Partnerite meeskondadele on võiduplaani juba tutvustatud ja jätkatakse detailide väljatöötamist – on vaja ühiseid samme ja need peavad olema tugevad sammud. On veel mõned teemad, mida on vaja meie partneritega kokku leppida. Meie partneritel kogu vajalik potentsiaal olemas ja Ukraina tugevdamine õiglase rahu jaoks vajalikul viisil on täiesti reaalne,» lisas riigipea.

«Ja me peame tegutsema kohe, et takistada Venemaa ja tema kaasosaliste kohanemist meie võimekustega,» rõhutas Zelenskõi.

Ukrinform teatas varem, et Lõuna-Korea ja Ukraina ametiisikud jätkavad Põhja-Korea sõjaväelaste tuvastamist, kes juba sõdivad Ukraina pinnal. Teised saavad väljaõpet Venemaal, et neid tulevikus koos Vene sõjaväega kasutada.

Nädala alguses reisis Zelenskõi tihedas tempos Euroopas, et tugevdada liitlaste toetust Ukrainale. Reis korraldati viimasel hetkel pärast seda, kui selleks nädalavahetuseks kavandatud Ramsteini formaadina tuntud Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumine lükati edasi.

USA president Joe Biden pidi laupäeval Saksamaal võõrustama enam kui 50 liitlasriigi kohtumist, kuid Bideni reis Euroopasse jäi Ühendriike tabanud orkaan Miltoni tõttu ära.