Tallinna trolliliinidel sõidavad ajutiselt bussid

Uued trollid hakkavad linlasi teenindama 2026. aasta esimeses pooles. Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) selgitas, et trollide ajutine asendamine bussidega on vajalik, kuna olemasolev trollipark ning selle taristu, sealhulgas kontaktvõrk ja alajaamad, on sellises seisus, et nende remontimine polnud enam võimalik. «Üle 15 aasta vanu trolle on keeruline hooldada, sest nii vanadele sõidukitele pole saada varuosi. Seetõttu asendame need kuni uute saabumiseni ajutiselt bussidega. Linnavalitsus eraldas tänavu kevadel trollipargi uuendamiseks 30 miljonit eurot. AS Tallinna Linnatransport kuulutas suvel välja hanke uute trollide ostmiseks, mille tulemused selguvad peagi,» lausus Järvan.