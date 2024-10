Suri Eesti aasta isa Ülo Loorens

Ülo Loorensil on neli poega ja 12 lapselast. Hariduselt agronoom, oli Loorens 1991.–2005. aastatel ka Oru vallavanem. Oma teenete eest kohalikule kogukonnale pälvis Loorens 2006. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Samuti on ta nimetatud Lääne-Nigula valla aukodanikuks ja vapimärgi omanikuks. 2019. aastal valiti Loorens Läänemaa aasta isaks.

Möödunud aastal rääkis Loorens Postimehele heaks isaks olemise saladuse: ta on paadunud optimist ja abikaasaga lähtunud põhimõttest, et riid ei vii kuskile.

«Me ei ole kunagi palju tülitsenud ja me ei ole ka lastega pahandanud. Oleme proovinud rääkimisega kõik asjad ära lahendada ja ma ei teagi, kas olen valju häält teinud. Võib-olla,» mõtiskles Loorens. Tema meelest tunduvad ka tänapäeva noored isad olevat väga hoolitsevad. «On nagu vein see asi – ikka läheb kogu aeg paremaks.»

Loorens oma elu üle ei kurda, sest tal on õnnestunud kõike näha – suurt viletsust 50ndatel, kui ta koolis käis, kuid ka tänapäeva tormakat elu. Ainuke, mis mehele muret teeb, on see, et ehk on elu läinud liiga tormakaks ja unustatakse omavahel suhtlemine. «Aga kas on vaja nii palju tormata? Oleks vaja maha istuda ja suust suhu rääkida. Midagi pole teha, ju ma olen vanamoeline,» naeris Loorens.