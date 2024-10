Kuna hooldekodudes ei ela pensionärid tegelikult üksi, vaid teiste inimestega koos, plaanib sotsiaalministeerium lõpetada neile üksikpensionäri toetuse maksmise. Toetus üksi elavatele pensionäridele on 200 eurot aastas ja seda makstakse oktoobris makstava pensioniga koos.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) sõnul tuli soov muudatus teha nulleelarve jaoks tehtud kulude revisjonist. «Vaatasime üle need kohad, kus on avalikul sektoril võimalik kokkuhoidlikumalt käituda, ilma, et inimesed kannataks,» sõnas Riisalo.