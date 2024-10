Kuna teelõik on Saaremaa puiestee loogiline jätk ja kulgeb samal sirgel, määrati kogu lõigule Saaremaa puiestee nimi.

Abilinnapea Madle Lippuse sõnul ei ole põhjendatud, et tänavalõik Tallinnas kannab agressorriigi pealinna nime, kelle eesmärgiks on Ukraina iseseisvuse hävitamine. «Puiestee ümbernimetamine on üheks näiteks, kuidas oma avalikus linnaruumis väljendame toetust vabale ja demokraatlikule ühiskonnale. Samuti lihtsustab ühtse kohanime kasutamine kogu teelõigul liiklemist ja aitab vältida segadust, mis tekib tänavanimesid kasutavate inimeste jaoks,» sõnas abilinnapea.