Kinnipeetavad kurdavad töönappuse üle, ent kõiki töid teha ei taha

Töökohad on täidetud näiteks Tallinna vangla sööklas.

Kinnipeetavate kolimine ühest vanglast teise on tekitanud olukorra, kus lühemat karistust kandvad inimesed tahaks küll raha teenida, ent tööd ei jagu. Tallinna vanglast selgitatakse, et töökohti neil on, kuid paljudel vangidel puuduvad vajalikud oskused ja teadmised.