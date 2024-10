Eesti on suitsiidide poolest Euroopas kuuendal kohal

Sotsiaalministeeriumi suitsiidiennetuse tegevuskava projektijuht dr. Zrinka Laido lisas, et kuigi suitsiidide arv Eestis on vähenenud, on see endiselt kõrgem Euroopa Liidu keskmisest.

«Igal aastal sureb Eestis suitsiidi tõttu ligikaudu 200 inimest,» selgitas ta ja lisas, et kuigi edasiminek on märgatav, on meil veel pikk tee minna, et jõuda samale tasemele kui teised Euroopa riigid. «Meil on veel palju vaja ära teha nii ennetustöös kui ka vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamisel.»