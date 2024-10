IN MEMORIAM Mees, kes jättis Läänemaale endast olulise jälje. Ülo Loorens (5.08.1952–14.10.2024)

Eestis on sadu inimesi, kelle rollile kohalikus kogukonnas saab anda erilise hinnangu. Oru vallast Ääniste külast pärit Loorensiga kokku puutunute sõnul oli tema üks selliseid.

«See on tegelikult Oru kandi inimeste ühine lein, mitte ainult ühe suure perekonna lein,» ütles Varje Paaliste, Loorensi kunagine pikaaegne töökaaslane. «Selliste inimeste väärtus ei ole ainult kogukondlik. Väärtust näitab see, kui neid ka laiemas plaanis esile tõstetakse. Sarnaseid inimesi on Eestis kindlasti sadu, kui mitte tuhandeid, aga nende kaudu saavad tegelikult tunnustatud ka teised inimesed.»