Esimesed PESA trammid said endale nimed

Järvani sõnul on trammidele isikunimede andmine kaunis ja väärikas traditsioon. «Mul on väga hea meel, et nimekomisjon toetas ettepanekut tõsta sedapuhku esile just meie majandusele aluse pannud ettevõtjaid ja ärimehi. Loodetavasti aitab see kõigil inimestel paremini mõista, et raha ei tule seina seest, ja selleks, et me suudaksime kaitsta oma riiki ning edendada kultuuri ja haridust, peame soodustama ettevõtlust,» sõnas Järvan. Ta lubas, et tulevikus kaasatakse trammidele nimede valimisse ka linnaelanikud.