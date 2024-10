OTSEPILT Konverents: soomeugri rahvaste õudne olukord tänasel Venemaal

Traditsiooniliselt oktoobris korraldatavad hõimupäevad on juba viiendad, mil Venemaa Föderatsioonist ei tule Eestisse soome-ugri rahvaste esindajaid. Kui aastatel 2020-21 segas COVID-19 siis 2022. aastal katkes kultuurialane koostöö soome-ugri rahvastega, sest Venemaa alustas sõda Ukrainas. Seega tõstatub paratamatult küsimus, et kuidas siis me üldse saame hõimupäevi korraldada. Tegelikkuses on see küsimus laiemgi, ehk siis kuidas üldse on võimalik soome-ugri rahvastega koostööd arendada?