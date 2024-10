Mustjõele plaaniti jäätmejaama, aga välja tuli ringmajanduskeskus

Tegelikult taheti ka Mustjõele üksikelamute rajooni naabrusse teha jäätmejaam, kuid kohalikud võitlesid selle vastu niikaua, kuni ajad muutusid, jäätmekäitluse asemel muutus aktuaalseks ringmajandus ja korduskasutus ning lõpuks rajati aadressile Mustjõe 40 hoopis Tallinna Lilleküla ringmajanduskeskus. See on osa Tallinna Ringmajanduskeskusest, vana nimega Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusest.

Sinna jäätmejaama rajamise plaan oli tehtud juba seitse-kaheksa aastat tagasi. Kuna see elanikele ei meeldinud, asjad venisid ning lõpuks tuli teha detailplaneering. Ringmajanduskeskuse vastu protestijaid leidus kuni keskuse ehitamise lõpuni. Kõige valjemini kisasid need, kes olid naabruses kinnisvara omandanud siis, kui oli juba teada, et sinna rajatakse jäätmejaam. Nüüd loodavad ametnikud, et keskus sai selline, et see kedagi ei häiri.