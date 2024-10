Zelenskõi külastab NATO peakorterit

Zelenskõi sõnul on Moskva suutnud õõnestada Euroopa julgeolekut seetõttu, et Ukraina ei kuulu USA juhitavasse kaitseallianssi.

NATO riigid on kuulutanud, et Ukraina on pöördumatul teel liikmesuse poole, kuid USA ja Saksamaa on juhtinud vastuseisu kohesele liikmeksvõtule.