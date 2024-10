Põhja-Korea kinnitusel õhiti Lõuna-Koreasse viivad teed ja raudteed

«Vaenulikku riiki viivad transpordiühendused on lõhkamise tõttu täielikult blokeeritud,» seisis agentuuri KCNA uudises.

Põhja-Korea teatas neljapäeval ühtlasi, et riigi põhiseadus määratleb nüüd Lõuna-Korea vaenuliku riigina.

See on esimene kord, kui Pyongyang kinnitas ametlikult seaduslikke muudatusi, mida riigijuht Kim Jong-un selle aasta alguses nõudis.

«Riik õhkis sel nädalal seda lõunaga ühendavad maanteed ja raudteed. Tegemist on paratamatu ja legitiimse meetmega, mis on täidetud kooskõlas põhiseaduse nõudega, mis määratleb Lõuna-Korea selgelt vaenuliku riigina,» teatas Korea ametlik uudisteagentuur.

Põhja-Korea väitis kolmapäeval ühtlasi, et enam kui miljon noort on sel nädalal registreerunud relvajõududesse või sellega uuesti liitunud pärast seda, kui Pyongyang süüdistas Lõuna-Korea sõjaväge droonide saatmises oma õhuruumi.

Soul eitas droonide saatmist, kuid Pyongyang väidab, et on selgeid tõendeid võimude seotusest kampaaniaga, mis väidetavalt sisaldab režiimivastaseid lendlehti, mida on alla heidetud Põhja-Korea pealinna kohal.