Keskerakond avaldab Tallinna linnavolikogu esimehele umbusaldust

«Opositsioonile on jäänud mulje, et Toomas Kruusimägi, kes on lisaks volikogu esimehe ametile ka Inglise Kolledži direktor, pole suutnud tagada volikogu tööks vajalikku kvaliteeti ja järjepidevust. Vaatamata sellele, et volikogu töökorralduses esineb puudusi ja valitseb segadus, ei ole see aga takistanud tal vastu võtta tasu kahel toolil istumise eest, mis on ligi 10 000 eurot kuus, mis on rohkem kui Eesti Vabariigi presidendi või peaministri palk,» ütles Klandorf.