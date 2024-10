Sotsid kliimaministrile: metsaseaduse eelnõu ei ole vastuvõetav

Sotsiaaldemokraadid ootavad, et ministeerium töötaks metsandussektori jaoks välja investeeringutoetuste kava, mis aitaks metsatööstusel muutuda suuremat lisandväärtust loovaks tööstuseks, selliseks, mis loob töökohti ka väiksema raiemahu tingimustes. «Lühidalt - vaja on muudatusi, mis võimaldavad väiksema raiekoormusega rohkem tulu teenida ja tagavad inimestele maapiirkondades teenistuse. On hea meel, et ka kliimaminister toetab sama suunda,» ütles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Züleyxa Izmailova.

Ta lisas, et metsanduspoliitikas on vaja kokkulepet, mis seaks suunad enamaks kui vaid kümneks aastaks, aga selline lepe saab sündida vaid huvirühmade sisulise kaasamise teel.

Sotsiaaldemokraatidest saadikud on kriitilised ka kliimakindla majanduse seaduseelnõu ning uue looduskaitseseaduse eelnõu suhtes. Näiteks on viimases kirjas, et riikliku kaitse piirarvuks on 30 protsenti maast, mis tekitab segadust, vastandab kaitset ja inimesi ning on vastuolus kogu senise looduskaitse loogikaga.