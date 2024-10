Mitu kiiruskaamerat hakkab taas liiklejaid taltsutama

Transpordiamet vahendas pressiteates, et kaamerakabiinide eesmärk on vähendada lubatud sõidukiiruse ületamisi liiklusohtlikes kohtades, mis omakorda aitab vähendada liiklusõnnetuste arvu ja nende raskusastet. Lisaks aitavad kiiruskaamerad kontrollida sõidukijuhtide liikluskäitumist.

Transpordiameti teatel on Tallinn–Pärnu–Ikla maanteel Uulus paiknevate kaamerate eesmärk tagada 70 kilomeetrit tunnis kiiruspiirangu järgimine ja teeületajate ohutus lõigul, mis ei ole antud liiklussagedustel teeületajate jaoks hetkel just kõige turvalisem.

Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Järvamaal Imaveres mõlemas sõidusuunas asuvate kiiruskaamerad on ameti selgitusel lisameede sõidukiiruste ohjeldamiseks järsu kurviga liiklusohtlikul teelõigul, millel on viimase viie aasta jooksul juhtunud mitmeid vigastatutega liiklusõnnetusi, sealhulgas üks hukkunuga õnnetus aastal 2022.

Eesti riigimaanteedel on 67 mõõtekabiini, millest viies on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas. Mõõtekabiinides on transpordiametil kasutada 34 mõõtesüsteemi, mida paigutatakse aeg-ajalt ümber. Riigimaanteede äärde kiiruskaamerakabiinide paigaldamiste uued asukohad otsustab transpordiamet.