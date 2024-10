FOTOD Michal lubas Euroopa Ülemkogul Ukraina aitamise jätkamist võiduni

Michali sõnul annab president Zelenskõi võiduplaan liitlastele konkreetse eesmärgi, mida ukrainlased võiduks vajavad. «Peame saatma Vene Föderatsioonile tugeva sõnumi, et oleme kõik Ukraina taga kuni võiduni agressori üle. Me ei peatu poolel teel.»

Peaminister lisas, et ainus viis luua tingimused õiglaseks ja püsivaks rahuks on toetada Ukrainat kõigega, mida nad vajavad, ja me anda suudame. «Eesti hindab kõrgelt Ukraina jõupingutusi sõja võitmisel ja rahvusvahelisel õigusel põhineva rahu taastamisel Euroopas,» lausus ta.

Michal rääkis, et sõja tulemust ei otsustata ainult lahinguväljal, vaid ka Euro-Atlandi tihedas koostöös Ukrainaga. «Ukraina peab saama NATO ja Euroopa Liidu liikmeks võimalikult kiiresti ja sujuvalt,“ ütles peaminister. „Samuti peame aitama taastada Ukraina energiajulgeoleku enne talve. Putin ootab vastupanu nõrgenemist külmadest ilmadest ja energiataristu pommitamisest, meie töö on aidata tagada kriitilise energiataristu vastupidavus.»

Samuti tõi peaminister välja, et Ukraina vajab pikaajalist ja paindlikku rahastamist, millele on G7 ja Euroopa Liidu ühine laen parim lahendus. «Peame jätkama ka Venemaa vastaste sanktsioonide tugevdamist ja uute sanktsioonide kehtestamist – need on mõjukad vahendid Putini sõjamasina pigistamiseks.»