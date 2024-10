Linnavolikogu kinnitas 9. märtsi märtsipommitamise ohvrite mälestuspäevaks

«Märtsipommitamises kukutas Nõukogude Venemaa õhuvägi Tallinnale üle 3000 pommi. Hukkus üle 750 inimese, kellest enamik tallinlased. Hävines või sai kannatada ligi 5000 hoonet,» sõnas linnavolikogu Isamaa fraktsiooni liige Riina Solman. «Tallinna linnal on moraalne kohustus hukkunuid meeles pidada enamaga kui iga-aastase pärjaga Siselinna kalmistul. Edaspidi heiskavad kõik linnaasutused 9. märtsil sinimustvalge lipu leinalipuna ja ma loodan, et sellega ühinevad ka kõik teised linlased. Me ei tohi Eestis kunagi unustada õudusi, milleks on võimeline meie agressiivne idanaaber,» lisas Solman.