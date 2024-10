Ligi umbusaldusega ähvardajatele: kui küsija nimetab vastajat fossiiliks, on toon loodud

Riigikogu Keskerakonna ja EKRE saadikud leiavad, et kuna ministri väljaütlemised riigieelarve esimesel lugemisel olid kahetsusväärsed, tuleks alustada konsultatsioone teiste opositsioonierakondadega tema umbusaldamiseks.

Ligi nentis, et ongi olnud ebatavaline, et talle pole kunagi umbusaldusavaldust esitatud, ehkki tema olemasolu on opositsioonile alati probleem olnud.

«Ajend nüüd on muidugi reetlik - «väljaütlemised». Selle sõna kasutajad ei märka tema tohutut irooniat: olla tohib misiganes, aga selle välja ütlemine on keelatud, sest segab olemist,» ütles Ligi, lisades, et tema ütleb parem asjad välja.

Seda, et riigikogus riigirahanduse teemal kõrge palga eest tühikaratakse, olen ma korduvalt välja öelnud.

«Ja seda, et riigikogus riigirahanduse teemal kõrge palga eest tühikaratakse, olen ma korduvalt välja öelnud ka riigikogu liikmena juba üheksakümnendatest. Ma olen algatanud ka seadusemuudatusi, mis tühikargamise ohtu riigirahandusele maandab ja need on ka seadusena kirjas, aga see tegevus pole lõppenud ja on varjutanud riigirahanduse põhja mineku viimase kaheksa aastaga.

On aetud tühja juttu, tegeldud asendustegevustega, aga eelarvepoliitika probleeme on ignoreeritud, pressitud välja ülejõu kulutase ja kaubeldud parteilisi vorste,» kordas ta.