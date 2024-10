Virumaal on plahvatuslikult kasvanud narkojoobes vahele jäänud autojuhtide hulk.

Statistilist kasvu selgitab ühelt poolt asjaolu, et politsei on Virumaal üleüldiselt narkojoobes sõidukijuhtide tabamise terava pilgu alla võtnud. Joobes juhtide tabamisele suunatakse enam politsei ressursse ning ametnikele on läbi viidud ka vastavaid koolitusi.

Ka kiirendas politsei koostöös kohalike haiglatega narkojoobe tuvastamise protseduuri. Kui varem võttis see aega mitu tundi, käib narkojoobe tuvastamine nüüd kordades kiiremini. Selle tulemusel on Virumaal tänavu sügiseks tabatud juba 111 narkojoobe kahtlusega autojuhti, kelle suhtes on alustatud kriminaalmenetlust.

Jõhvi jaoskonna juht Andres Kliimant märkis, et narkojoobes autojuhi väljaselgitamiseks peab alustuseks patrullil olema hea vaist ja täpne silm detailidele.

«Mõni joobes autojuht jääb kohe silma kahtlaste manöövritega. Teine sõidab igati korrektselt ja ei pälvi keskmise inimese poolt mingitki tähelepanu. Suhtluses politseiga on mõni narkojoobes sohver vaikne ja endassetõmbunud. Teine jällegi äärmiselt jutukas ja sõbralik. Seega üht kindlat tegurit, mis narkojoobes inimese reedaks, ei pruugi olla. Kõik sõltub tarvitamise sagedusest, aga sellestki, kui hästi inimene tarvitamist kõigi teiste eest varjata suudab,» kirjeldas Kliimant.

Politseinikel on oma töös välja kujunenud kindlad nüansid, mida narkojoobes inimese tuvastamiseks peale pupillide ja süstimisjälgede vaadata.