Hõimurahvaste pärandi ja kultuuriga saab tutvuda nädala lõpuni

«Ida-Virumaa rikkus on see, et siin on sellised murdelised ja keelelised eripärad ning hõimupäevade peamiste üritustega tahamegi [idavirulasi] kõnetada,» ütles Prozes. «Virumaal on ingerisoomlasi küllaltki palju, samuti inimesi, kellel on isuri, vadja ja karjala juured. Soovime, et hõimupäevad vähemalt kõnetaksid neid inimesi või ärataks nende rahvuslikke juuri.»