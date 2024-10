FOTOD Kaitsevägi sai kätte esimesed uued sadulveokid

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) tehnika ja logistika kategooriajuht Erko Sepri ütles, et uute rivisõidukite saabumisega algab ajastu, kus kaitsevägi ei pea enam kasutama ainult liitlaste kasutatud tehnikat, vaid riiki teenitakse uute kaasaegsete rivisõidukitega.

Kaitseväe peatehnik major Raigo Puusepp märkis, et kaasaegsete sõidukite kasutuselevõtt on oluline positiivne samm jätkusuutlikkuse suunas, sest kasutatud tehnika puhul on suureks katsumuseks olnud varuosade kättesaadavus.