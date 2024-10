Dubai tehnoloogiamessil sai näha lendavat autot kui tehisbeebit

Nn lendav auto eVTOL koosneb kahest osast: maapealne moodul, mis toimib nagu tavaline auto, ja õhumoodul, mis võimaldab vertikaalset õhkutõusu ja lendamist madalal kõrgusel. Kasutajad saavad lihtsalt vahetada auto juhtimise ja lendamise vahel, muutes selle väga paindlikuks transpordilahenduseks. Maapealne moodul mahutab kuni viis reisijat ja kasutab elektrilist jõuülekannet, samas kui õhumoodul on täiselektriline lennumasin, mis toetab nii manuaalset kui ka automaatset lendamist​. eVTOL lendav superauto suudab liikuda nii maanteel kui ka lennata. Lennukomponendid saab maapealse liikumise ajal kokku voltida.

Lendava auto eVTOL arendanud Hiina firma XPeng AeroHT on juba saanud üle 1000 ettetellimuse. Eelmüügid algavad 2024. aasta lõpus ning esimesed tarned toimuvad 2026. aastal. Hinnanguliselt maksab see sõiduk alla 280 000 dollari. Esimesed avalikud mehitusega katselennud on plaanitud toimuma novembris 2024.​