INIMESTEST AEGAMÖÖDA Erik. Taase cheridai? Kuhu lähed?

Lähen välja ja hakkame relva uurima. Kalts on auke täis ja tõesti vere ja liivaga koos. Kuul oli läbistanud relva. Seega kuul läks läbi talibi ja sealt relva sisse. Kui see kalts, mis neil süles oli, on juba nii verine, siis nad ise pidid küll surmavalt pihta saama.

Baasi kohale jõudes saadeti relv, kalts ja pildid tsiklist uuringutesse, kust tuli vastus, et mõlemad on arvatavasti surnud. Kuid mulle ei piisa sellest, see pole minu jaoks endiselt läbi. Tunnen, kuidas midagi on nagu lõpetamata, pidevalt ketran sündmust oma peas, leidmata sealt mingit uut lahendust.