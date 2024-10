Riigieelarve eelnõu arutelu riigikogus muutus inetuks sõnasõjaks

Üleeilsel valitsuse pressikonverentsil nentis Ligi tagasi hoidmata, et riigikogus esitatud küsimuste tase näitab, et saadikutele ei tohigi eelarve puhul suuremat rolli anda. «Seisin mitu tundi riigikogu ees. Parim argument riigikogu rolli suurendamise vastu riigieelarve menetluses on viis minutit debatti riigikogus,» viitas Ligi sisulise diskussiooni kaduvväiksele osakaalule.