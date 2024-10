Selgusid 2024. aasta parimad eestikeelsed ettevõttenimed

HUIK!i esindaja, koorijuht Ode Pürgi sõnul oli rahvalemmiku tiitel neile suur üllatus ja au. «Küllap inimestes äratab huvi sõna mänguline seos laulmisega. Vähesed aga teavad, et tegelikult on see akronüüm sõnadest «hääled ulatuvad inimeste kõrvu»,» avab Pürg nime tähenduse tagamaid.