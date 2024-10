«Eelolev talv on Pärtel-Peeter Pere jaoks lumeproov. Ta on peksnud väga palju segast lume teemal. Ta on kõvasti lubanud, ootusi üles kütnud ja siis tagasi tõmmanud. Tema on see mees, kes saab kogu selle lume endale kaela, mida ta ei jaks ära koristada. Ta veel saab endale valanguid kaela ja ma tahaks näha, kes viitsib pärast seda talve veel Reformierakonda valida,» ütles Hõbemägi.

Ta tõdes, et Reformierakonna maine on seotud ühe inimesega ja selle inimese maine on seotud sellega, mis talvel taevast alla tuleb.

Ajakirjanik ja poliitik Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa sõnul oleks Pärtel-Peeter Pere sõnade söömine isegi naljakas, kui see ei oleks seotud niivõrd tõsise asjaga, nagu Tallinna linnaruum. Ta nentis, et Tallinnas võimul olevate erakondade probleem on selles, et nad ei tegelenud opositsioonis olles oma strateegia ja visiooni formuleerimisega.

«Nad tulid võimule jutuga, et Keskerakond ei sobi, aga neil polnud endal head programmi välja pakkuda. Me näeme, et nende programm on mitmes kohas väga nõrk ja Tallinna võimuliidu kooslus ei toimi. Igaüks proovib tirida tekki enda peale, silma paistavad konfliktid koalitsiooni osapoolte vahel ning sellisel olulisel teemal, kuhu liigub Tallinna linnaruum, tuleb väga erinevaid sõnumeid,» lausus Ladõnskaja-Kubits.