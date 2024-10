Tundmatu mees tõi Viljandimaal talu juurde seitse kana ja põgenes

«Ilmselt kui see vanaks jääb, sokutatakse kah kellegi hoovi peale maha, sest nii mugav on ju probleeme lahendada nii, et sokutad vastutuse oma õlgadelt kellegi teise õlgadele. Võib-olla tunned ennast sealjuures isegi hea inimesena, et kanadele «võimaluse» andsid ja neile «vabaduse» kinkisid, sest kindlasti on ju väga loogiline, et nad looduses rebaseid, ilveseid, hunte, kanakulle, nälga, külma jms trotsides ellu jäävad,» kirjutas taluperenaine.