Kreeka lükkas tagasi taotluse osaleda NATO Balti õhuturbemissioonil

Kreeka päevalehe Kathimeniri teatel taotlesid Balti riigid Kreekalt hävitajate F-16 saatmist, et aidata turvata oma õhuruumi.

Kreeka ametnikud teatasid vastuseks taotlusele, et nende õhujõud on hõivatud Albaania, Montenegro ja Põhja-Makedoonia õhuruumis patrullimisega ning 2025. aastal on kavas osaleda ka Bulgaaria õhuruumi turvamisel.