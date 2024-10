Ukraina kindlustas Zelenskõi sõnul võiduplaanile partnerite toetuse

«Oleme saanud väga positiivseid signaale ka Ühendriikidest – me kuuleme muutusi retoorikas. Ootame Washingtoni meeskonna visiiti, et saaksime võiduplaani punktide kallal kõigil operatiivtasanditel töötada,» rääkis Zelenskõi.

Presidendi hinnangul on võiduplaanis ülesanded, mida on raske täita, kuid muud teed vaenlase alistamiseks pole. Riigipea lisas, et kokkuleppele on jõutud juba mitme uue toetuspaketi osas, mille seas kaitse- ja ka energeetikavaldkonnas.