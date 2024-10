Kuuba idaosas randus orkaan Oscar

«Satelliidipildid ja radariandmed näitavad, et Oscar jõudis kell 17.00 Guantanamo provintsis maale Baracoa linna lähedal,» seisis keskuse avalduses.

Kuuba valitsus oli enne seda teatanud, et elektriteenus taastatakse esmaspäeva õhtuks enamikule riigist, mida tabas tohutu voolukatkestus.

Energeetika- ja kaevandusminister Vicente de la O Levy ütles ajakirjanikele, et enamiku kuubalaste jaoks taastatakse teenus esmaspäeva hommikust õhtuni. Minister lisas, et mõni viimane klient võib teenuse saada alles teisipäevaks.

Saareriigis langes elektrivõrk rivist välja esimest korda juba neljapäeval ja seda on üritatud terve nädalavahetuse tööle saada.

Kuuba peaminister Manuel Marrero hoiatas, et riik on energiahädaolukorras. Valitsus tühistas kõik mittevajalikud avaliku sektori tegevused, et elekter jääks kodumajapidamistele kättesaadavaks.