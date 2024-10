Ukraina ootab liitlaste reaktsiooni Põhja-Korea sõdurite sõjas osalemisele

Zelenskõi avaldas tänu rahvusvahelistele liidritele ja ametnikele, kes ei pigista silmi kinni ja räägivad avameelselt Venemaa ja Põhja-Korea vahel sõlmitud kuritegelikust liidust, mille hulgas Venemaale relvade tarnimisest ja ka sellest, mida venelased vastutasuks sellise abi eest Pyongyangile ilmselt andsid.

Riigipea rõhutas, et ebastabiilsus ja ohud võivad muutuda palju ulatuslikumaks pärast seda, kui Põhja-Korea saab Venemaalt vastutasuks informatsiooni kaasaegsete relvade ja sõjapidamise osas.

«Nüüd on meil selgeid tõendeid selle kohta, et Venemaale tuuakse Põhja-Koreast inimesi ja need ei ole ainult relvatööstuse töötajad, vaid ka sõjaväelased. Ja me ootame sellele oma partneritelt normaalset, ausat ja tugevat reaktsiooni. Tegelikkuses on see järjekordne riik, mis ühineb sõjaga Ukraina vastu,» rääkis Zelenskõi.

President tõi välja, et kõigil on võimalus näha tõendeid - nii satelliitide ja ka videokaadrite kaudu, mis Venemaalt tulevad.

«Sellega tuleb tegeleda. Peame sellele reageerima. Me peame sellele vastu astuma. Me ei saa lasta kurjusel kasvada. Kui maailm praegu vaikib ja me seisame eesliinil Põhja-Korea sõduritega regulaarselt silmitsi, siis see ei too kasu mitte kellelegi maailmas ja ainult pikendab seda sõda, mis tuleb lõpetada õiglaselt ja nii kiiresti kui võimalik,» rõhutas riigipea.

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles laupäeval, et tema ei saa veel Põhja-Korea sõdurite Venemaale saatmist kinnitada, kuid kui see tõeks osutuks, siis teeks see muret.

Austin rääkis sellest maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 kaitseministrite kohtumisel Napolis.

Lõuna-Korea luureteenistus teatas reedel, et Põhja-Korea otsustas saata 12 000 sõdurit Venemaa toetuseks Ukraina sõtta ja 1500 neist olevat juba Vladivostokki saadetud.