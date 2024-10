Avalduse koostas erakonna juhatuse liige Andres Aule ning sellele on alla kirjutanud lisaks erakonna juhatuse liikmetele ka riigikogu liige Leo Kunnas. ERK on seega esimene erakond, kes avalikult ja otseselt astub vastu fosforiidi kaevandamise ettevalmistustele Eestis.

Erakonna juhatuse otsuse kohaselt saadeti õiguskantslerile ametlik avaldus, et kontrollida, kas kliimaministeeriumi haldusalas oleva keskkonnaameti välja antud luba fosforiidiuuringute teostamiseks on vastavuses seadusega. ERK esindajad Andres Aule ja Ruuben Kaalep on oma arvamusloos analüüsinud ametlikku luba ja leidnud, et seal võib olla tõsine vastuolu.

Praeguste fosforiidiuuringute jaoks taotleti ja saadi luba, mis on kvalifitseeritud kui «üldgeoloogilise uurimistöö luba». ERK juhatuse liikmete hinnangul ei vasta uuringute olemus selle seadusjärgsele kirjeldusele ning meenutab hoopis teistsugust uuringut, mis on mõeldud maavara arvelevõtmise ja kaevandamise eesmärgil tehtavaks geoloogiliseks tööks.

Erakond juhib tähelepanu, et üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlemisel ei ole seaduslikult vajalik avalik menetlus, samas kui teine, sobivam uuringuloa tüüp, nõuab avalikkuse kaasamist. Võib jääda mulje, et just sellepärast valiti sobimatu loa tüüp – et vältida avalikku arutelu ja üldsuse kaasamist otsustusprotsessi.

ERK on seisukohal, et neil on seaduslik alus sellise avalduse esitamiseks, kuna nad kvalifitseeruvad keskkonnaseadustiku üldosa seaduse paragrahvi 31 kohaselt valitsusväliseks keskkonnaorganisatsiooniks. Keskkonnakaitse on erakonna üks poliitilisi ülesandeid, mida erakond täidab nii poliitiliste kui ka õiguslike vahenditega.

Riigikogu liige ja Leo Kunnas kirjutas koos ERK juhatuse liikmetega avaldusele alla, väljendades oma muret fosforiidi kaevandamise ettevalmistuste üle.