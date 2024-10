VIDEO Riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas tervishoiutöötajate pädevuse hindamist

Komisjoni istung on videona Postimehe vahendusel järelvaadatav.

Riigikontrollil valmis oktoobris kontrollaruanne, mis juhtis tähelepanu, et patsientide elu ja tervise huvides on oluline, et tervishoiutöötajad oleks pädevad nii kooli lõpetamisel kui ka kümnete aastate möödudes.