Ringkonnakohus kinnitas: karusid kütitakse Eestis õigusvastaselt

«Ringkonnakohus leidis, et pruunkaru küttimismahu määramisel ja üldise küttimismahu jagamisel 2022. ja 2023. jahiaastaks ei olnud keskkonnaamet esitanud piisavaid andmeid ja veenvaid põhjendusi selle kohta, et küttimine oli tõepoolest suunatud üksnes karude tekitatavate kahjustuste vältimisele ning küttimisele puudusid muud mõistlikud alternatiivid kahjude ärahoidmiseks,» sõnas pressiesindaja.

Otsus ei ole jõustunud ja selle peale on võimalik esitada riigikohtule kassatsioonikaebus kuni 18. novembrini. Keskkonnaameti avalike suhete peaspetsialist nentis, et otsusega veel tutvutakse.

Kohtud leidsid nimelt, et Euroopa Komisjon on 2021. aastal välja toonud väga selged kriteeriumid, millisel juhul tohib suurkiskjaid lasta, märkides muu hulgas, et küttimise lubamise korral peab sellele puuduma rahuldav alternatiivne lahendus ja tuleb anda kinnitus, et erand ei kahjusta populatsioonide soodsa kaitsestaatuse säilitamist.

«Teaduslikult ei ole tõendatud, et pruunkaru küttimine on suunatud kahjustuskolletesse, mistõttu on tõendamata ka vastustaja väide, et küttimismahtude määramise eesmärgiks oli kahjustuste ennetamine. Järelikult ei ole täidetud juba esimene eeldus, mis muudab küttimismahtude määramise selliselt õigusvastaseks,» on leidnud kaks esimest kohtuastet.

Ettevaatusprintsiibist tulenevalt peab kohtute hinnangul keskkonnaamet kättesaadavatele teaduslikele andmetele tuginedes möönma olulise kahju tekkimist suuruluki poolt vastavas piirkonnas, kuid selliseid andmeid amet kohtute teatel ei suutnud esitada.

«Küttimislubade väljaandmisel ei saa olla eesmärgiks pruunkarude arvukuse süsteemne vähendamine ega juurdekasvu piiramine. Küttimismahtude määramisel elupaikade direktiivi alusel on tegemist prognoosotsusega, kuid seejuures peab olema teaduslikult tõendatud, et esineb põhjendatud kahtlus, et piirkonnas, kuhu küttimine suunatakse, on alust arvata, et ka tulevikus tekitatakse karude poolt ulatuslikke kahjusid mesilatele,» märkisid kohtud.

Muu hulgas ei ole kohtute hinnangul keskkonnaamet suutnud teaduslikult tõendada, et karu tekitatud kahjustuste ning populatsiooni kasvu vahel esineb põhjuslik seos. Ka ei ole amet nende hinnangul teaduslikult tõendanud, et pruunkarude kõrgem asutustihedus on korrelatsioonis tekitatud kahjudega.