Harrastuskaluri võrku ujus pealinna vetes hiiglaslik lõhe

Mõne päeva eest sai ta tunda valusat torget, kui töökaaslastele naeratas Soome vetel kalaõnn, aga tema pidi koju naasma tühjade kätega. «Kõik peale minu said kala. Mul jäi niimoodi kripeldama, et otsustasin varem lapatud võrgud veel pealambi valgel merre lasta,» rääkis mees.

Kui ta pühapäeva hommikul võrke kontrollima läks, oli seal üks siig. Ilm oli ilus, vee äärde saabus talisuplejate seltskond ja Tammann otsustas jääda veel natukeseks loodust imetlema. «Järsku hakkas võrgus kõva rapsimine. Niipalju oli näha, et võrku jäi midagi suurt. Esimene mõte on kalamehel ikka see, et suurt noosi ei saa ära lasta,» ütles ta.