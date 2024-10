Erikomisjoni juht: miks RMK hakkab alles nüüd puidu turuhinda arvutama?!

«Sellel istungil avastati päris palju asju, kuidas ikkagi varem kogu see menetlus oli läbipaistmatu,» märkis komisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (KE). «Kestvuslepingud olid kinnised, nüüd need muudeti avalikuks, lõpuks on alustatud rotatsiooniga (16 aastat RMK puiduturuosakonda juhtinud Ulvar Kaubi lahkub aasta lõpus ametist – Ü. H.), on jõutud järeldusele, et on vaja esitada [majandus]huvide deklaratsioon, mida varem pole esitatud (ministeerium pole nõudnud – Ü. H.), jõuti järeldusele, et on vaja metsaseadust täiendada, on vaja paremini lahti kirjutada, mida tähendab puiduturu stabiliseerimine, ja lõpuks ka seda, et nüüd hakati leppima kokku, milline siis ikkagi puidu harilik väärtus (ehk turuhind – Ü. H.) on. Tekib küsimus, kuidas siis varasemalt kõik need asjad olid nii, nagu on?»