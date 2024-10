Läänemets pidi vastama ka saadikute küsimustele, kuidas ta suhtub punasümboolika kasutamisse Tallinna kaitseväe kalmistul oleval pronkssõduril. Minister jäi üldsõnaliseks, märkides, et seda sammast keegi sinna ei kavatse paigaldada, vaid see juba on seal ja on kaitseväe kontrolli all. Ühtlasi kinnitas Läänemets, et punasümboolikasse ta hästi ei suhtu ja on olnud näiteks ka Narva punatanki eemaldamise otsustamise juures.