Pakosta selgitas, et praegu oleme pidanud eelkonsultatsioone Hollandi ja Rootsiga. «Eelkonsultatsioonid on välja näinud niimoodi, et ametnike tasemel on toimunud üksikasjade täpsustamine, mida üldse võiks silmas pidada. Hollandi puhul me omandame ka kogemusi sellest, et Holland ise on vanglakohti välja rentinud ja mida see on kaasa toonud ja kuidas nad on seda korraldanud,» ütles minister.