OTSEPILT Kultuurikomisjonis jätkub arutelu koolides usundiõpetuse õpetamise üle

Kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof (SDE) ütles, et arutelu on ajendatud kollektiivsest pöördumisest, millega sooviti juhtida tähelepanu usundialase hariduse probleemile. «Koolid saavad usundiõpetust anda valikainena, ent pöördujate hinnangul võiks seda õppida kõik õpilased, et usundialane kirjaoskus ühiskonnas paraneks. Kultuurikomisjon otsustas ettepanekut – lisada usundiõpetus kõikide koolide õppekavva – arutada avalikul istungil.»

Pöördumises pannakse ette, et õppekavu võiks muuta nii, et usundiõpetust õpetataks igas kooliastmes ühe kursuse mahus, et tagada tasakaalustatud religioonialase hariduse omandamine. Pöördujad osutavad, et usundiõpetus lähtub õpilase usuvabadusest ega sea eesmärgiks õpilase mõjutamist ühe või teise usundi tõekspidamisi või rituaale omaks võtma.