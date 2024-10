Tallinn viib linna spordiasutused ühtse juhtimise alla

«Ühelt poolt otsime muudatusega loomulikult seda, et üheskoos oleks linna sporditaristu efektiivsemalt majandatud, kuid sellest olulisemgi on meie igapäevaste klientide mugavus. Võtame näiteks spordiklubid, kes kasutavad reeglina erinevaid spordibaase. Kui täna on pigem kogu logistika erinevate linna asutuste vahel nende endi töö, siis ühe asutuse puhul saame pakkuda enamaid võimalusi ja palju paindlikumalt. Või võtame inimesed, kes käivad regulaarselt ujumas. Täna pakume me näiteks kümne korra pileteid mõnda Tallinna ujulasse, aga võiksime pakkuda kümne korra piletit Tallinna ujulatesse: üks päev Sõles, järgmine kord Inglise kolledži ujulas ja siis hoopis Nõmmel. Ma loodan, et jõuame selliste lihtsate, aga samas märgatavate muutusteni juba järgmise aasta esimeses pooles,» selgitas abilinnapea Kaarel Oja.