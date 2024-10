FOTOD Karis: rahu saavutamiseks tuleb Ukrainat toetada ilma piiranguteta

President rõhutas, et Ukrainale antava sõjalise abi piirangud tuleb kaotada. «Pean mõistetamatuks, et Lääs on keelanud ukrainlastel rünnata Venemaa sõjaväebaase ja sõjalisi objekte, kust algavad raketirünnakud Ukraina lastehaiglate pihta. Sellised piirangud on ebaõiglased, ebamoraalsed ja kahjulikud. Ukraina peab saama ennast agressori vastu kaitsta igal võimalikul moel,» rääkis Karis. «Põhja-Korea ja Iraani sõjalisele abile toetuv agressor ei sea endale mingeid piire, rünnates Ukraina linnu ja viimasel ajal eriti just energiataristust, et jätta ukrainlased talve eel elektrita, külma ja pimedusse.»