Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) sõnul leidis linnavalitsus, et piiratud eelarve juures on otstarbekam ehk säästlikum ja mõistlikum suunata täiendav lumekoristuse maht enim kasutatavate linnaosade kõnniteedele. «Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas elab, töötab ja liigub väga palju inimesi. Need linnaosad oma kitsaste käänuliste kõnniteedega on saanud vähem tähelepanu lumekoristusel kui teised. Kui 2025. aasta eelarve võimaldab, võtame järgmisel talvel ette ka teiste linnaosade väiksemate tänavate kõnniteede lumekoristuse,» lubas Pere.

Abilinnapea lisas, et kõnniteed peavad olema lumest puhastatud eelkõige olulistes paikades nagu haiglate, koolide, lasteaedade ja ühistranspordi peatuste juures.

«Linna lepingupartnerid on kõrgendatud valmisolekus, et tagada lume- ja libedusetõrje. Lisanduv lumekoristuse maht on umbes 60 km, kokku koristab Kadrioru Park kõnniteid lumest 120 km jagu,» ütles keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja rajamise ja korrashoiu alal Elari Udam.