Kirikute nõukogu on usuasjade osakonna liitmise vastu

Usuasjade osakond on üks vanemaid osakondi siseministeeriumis, mis loodi 1993. aastal. «Selle liitmisel kodakondsuspoliitika ja kodanikuühiskonna osakonnaga katkestatakse senine ajalooline järjepidevus,» märkis kirikute nõukogu president peapiiskop Urmas Viilma. «Samuti usume, et kodakondsuspoliitika ja kodanikuühiskonna teemad võtavad kirikute ja usuliste ühendustega seotud küsimustelt suurema tähelepanu. Seda olukorras, kus kirikud tunnevad, et nad on ühiskonnas juba marginaliseeritud.»