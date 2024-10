Kalle Laanet (RE) tõstatas küsimuse, kas juhul, kui Venemaa agressorriigiks kuulutanud riigikogu otsustab ajutiselt peatada Vene kodanike valimisõiguse, on see õiguspärane ka pärast Ukraina sõja lõppemist, mil Venemaa ei ole enam agressorriik.

«Ma kardan, et ka peatamine on äravõtmine, ja kui see sellisel kujul sõnastatakse, võib õiguskantsler pärast põhjalikku analüüsi pöörduda lõpuks riigikohtu poole,» vastas õiguskantsleri asetäitja-nõunik, kantselei direktor Olari Koppel.