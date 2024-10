Möödunud nädalal tulekahjus hukkunud mehe maja süütas rikkis köögitehnika

Päästeameti tulekahjude menetlejad on nüüdseks välja selgitanud, et tõenäoliselt sai tulekahju alguse 1. korruse köögist, kus elektrilise rikke tõttu süttis väike köögitehnika, arvatavasti kas röster või elektriline veekeedukann.

Päästeameti põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Aivar Kukk ütleb, et koduseid elektriseadmeid tuleb regulaarselt hooldada. «Elektriseadmed on nagu sõiduautod, mis ajapikku kuluvad ning seetõttu nõuavad ka tähelepanu. Kui elektriseadme toitejuhtmel on isolatsioon katki, on see ohumärk. Elektriseadmete mittesihtotstarbeline kasutamine on ohtlik tegevus,» ütles ta.